Başkan Erdoğan, Borsa İstanbul’da piyasalara güven aşıladı: Türkiye’ye para akışı hızlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Borsa İstanbul'un İstanbul'daki binasında gerçekleşen törendeki konuşmasında ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak Borsa'mızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız. Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor.Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeli, yerli yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Türk borsasına yönelik teveccühün arttığını müşahede ediyoruz. Küresel ekonomide daralma yaşanırken, yabancı sermaye akışları her yerde gerilerken Türkiye, borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi, ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyor. Türkiye, uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koruyor.Borsayıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine insamızın günlük lisanına da sirayet eden borsada oynama ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy daha fazla kazanmak uğruna borsayı hedef alarak ne yazık ki bu algının kökleşmesine yardım etti. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryoları ile yatırımcı korkutuldu. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu.Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkârlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz.Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünde borsamızın 150'nci yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz. Borsamız ilk kez 1873'te faaliyete başladı. 1985'e gelindiğinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kuruldu. Daha sonra borsamız bir anonim şirkete dönüşerek daha şeffaf, daha dinamik, takas ve saklama kurumları ile daha entegre bir yapıya kavuştu. Türkiye Varlık Fonu'nun tesisiyle birlikte Borsa İstanbul'u 2017 senesinde Varlık Fonu'nun portföyüne dahil ettik. Varlık Fonu'nun ortaklık oranı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ait payın satın alınması sonrasında yüzde 90.6'ya çıktı. Böylelikle Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. Tam 1.5 asırdır ülkemizin kalkınması, büyümesi, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdamın, üretimin ve yatırımın artması için çaba harcayan borsamızın bütün mensuplarını şükranla yâd ediyorum. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören tüm şirketlerimize de Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum.Osmanlı Devleti'nin dağılmasından 1. Cihan Harbi'ne, Milli Mücadele'den Cumhuriyetimizin ilanına, tek parti sultasından çok partili demokrasiye geçişe, darbelerden ekonomik krizlere kadar son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Tabii buna bir de savaşından salgınına, küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmeleri de eklememiz gerekiyor.BORSA İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan: Gösterge endeksimiz BIST 100'ün yanında, tarihimizde ilk kez 500 şirketi aştığımız için, borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı BIST 500 Endeksi'ni bugün başlatıyoruz. Geldiğimiz noktada, borsamızı kapsayıcı bir endeksle taçlandırmak gerekiyordu ve bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Borsamız, ekonomimize katkı vermeyi, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana sağlıklı bir şekilde erişmesine destek vermeyi ve yatırımcılarımızı bilinçlendirmeyi, istikrarlı ve güvenli bir piyasa oluşumuna destek vermeyi sürdürecektir.AKParti aday belirleme toplantılarına hız verdi. Bu kapsamda mesaisinin büyük bölümünü adaylar üzerine bizzat çalışma yaparak geçiren Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon il teşkilatı ile bir araya geldi. Erdoğan, deprem illerinin en kısa sürede yeniden kalkınması talimatını verdi.ANKARA