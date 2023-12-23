Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki yer üs bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimine karşı koyan 6 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerden Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Şiran ilçesine bağlı Telme köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesiyle birlikte Zonguldak'ta yaşadığı öğrenildi.

Zonguldak ŞİDEF temsilcisi Mustafa Yazıcı'nın kardeşi olduğu öğrenilen şehidin birkaç ay önce evlendiği ve görev için Kuzey Irak bölgesine gittiği öğrenildi. 10 kardeş olduğu, babası Salih Yazıcı'nın 2005 yılında vefat ettiği, eşinin ise 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesinin Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde cenaze töreni Pazar günü Şiran ilçesinde yapılacağı belirtildi.