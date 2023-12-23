Haberler Gündem Haberleri Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:55 Son Güncelleme: 23.12.2023 11:00

Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü

Gümüşhaneli Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı (31), Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, 10 kardeş olduğu, 2005 yılında babası Salih Yazıcı'nın vefat ettiği, eşinin ise 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi Pazar günü (yarın) Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verileceği belirtildi.

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki yer üs bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimine karşı koyan 6 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerden Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Şiran ilçesine bağlı Telme köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesiyle birlikte Zonguldak'ta yaşadığı öğrenildi.

Zonguldak ŞİDEF temsilcisi Mustafa Yazıcı'nın kardeşi olduğu öğrenilen şehidin birkaç ay önce evlendiği ve görev için Kuzey Irak bölgesine gittiği öğrenildi. 10 kardeş olduğu, babası Salih Yazıcı'nın 2005 yılında vefat ettiği, eşinin ise 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesinin Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde cenaze töreni Pazar günü Şiran ilçesinde yapılacağı belirtildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit

ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA