Türkiye’nin başarı hikâyesini 22 yıl önce yazılan bir mektupla anlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2024 bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada 22 yıl önce Anadolu'da bir hâkimin '2023'e mektuplar" projesi kapsamında dönemin adalet bakanı Hikmet Sami Türk'e 2023'te açılmak üzere yazdığı mektubu okudu. Türkiye'de aradan geçen sürede ne kadar mesafe katedildiğini inkâr etmemek gerektiğinin altını çizen Tunç, mektupla ilgili sosyal medya mesajında da "Anadolu'da bir hâkimimiz, 22 yıl önce kaleme aldığı ve 2023 yılında açılmak üzere gönderdiği mektupta, adalet hizmetlerinin ne durumda olduğunu anlatıyordu. O mektubu, Meclis kürsüsünde okudum. Şimdi biz gururla diyoruz ki: Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapı kapasitesini artırdık.Adalet saraylarımızın sayısını 78'den 366'ya çıkardık. Yargı kurumlarımızı teknolojik altyapıyla donattık. UYAP uygulamalarıyla adalete erişimi kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç mektubu yazan ve o dönem ilk derece hâkimliği yapan kişinin şu an istinaf mahkemesi üyesi olduğu bilgisine de vererek, "O dönem hâkim maaşı 450 dolara denk geliyordu. 21 yıl önce sadece 78 müstakil adalet sarayı varken bu sayıyı 366'ya yükselttik. Türkiye'nin en büyüğü olacak Ankara Adalet Sarayı'nın ihalesini gerçekleştirildik. Hâlâ yatırım programımızda 70 adalet binamız, 896'sı depem bölgesinde olmak üzere çok sayıda adalet konutu için teklifimiz var" dedi.Sayın bakan, burası ilk görev yerim. Fırın öğlene kadar ekmek çıkarır, öğleden sonra ekmek yok, günlük gazete yok. Belediyenin ikinci katındaki odalarımız sobalı. Odamda telefon yok. Adliye lojmanım yok, jandarma lojmanında kalıyorum. Memleket ekonomik krizde. 2023'te memleketin hali inşallah iyi olur.....