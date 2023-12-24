Alman dergisi yazdı: Özgür Özel’in vizyonu yok

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yayın organı olan Vorwaerts dergisinin internet sitesinde CHP Llideri Özgür Özel, somut vizyonları olmayan bir lider olarak tanımlandı."Muhalefet lideri Özgür Özel neden inandırıcılık mücadelesi veriyor?" başlıklı haberde, "Özel, genel başkanlık seçimini kazandıktan sonra delegelere partide köklü değişiklikler vaat etmişti. Ama birçok seçmen, bundan şüphe duyuyor" denildi.Haberde, CHP seçmenlerin partide köklü değişiklik yapılacağından şüphe duyduklarına yer verildi. Özel'in programının eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına neredeyse bire bir benzediğine de dikkat çekildi.Vorwaerts, "Örneğin enflasyondan kurtulmaya dönük bir yol haritası içeren vizyoner bir program sunamadı Özel" yorumunu yaptı. SPD'nin yayın organında yayınlanan haberde, Özel'in verdiği sözleri tutmadığına da işaret edildi.1876'da kurulan derginin haberinde, "Özel görevi devraldığında mart ayında yapılacak yerel seçimlerdeki adayları belirlemek için parti içinde bir seçim olacağı sözünü verdi. Ancak 6 gün sonra bu sözünü geri aldı" ifadesi kullanıldı. FRANKFURT