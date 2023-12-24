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Giriş Tarihi: 24.12.2023 17:52

CHP imzalamamıştı! CHP’li tabanın duygularına tercüman oldu

12 askerimizin şehit edilmesi sonrası, TBMM'de bulunan siyasi partili ortak bir bildiri yayınladı. O bildiriye imza atmayan 2 partiden biri CHP oldu. CHP'li eski vekil Hurşit Güneş ise bu konuda ilginç bir paylaşımda bulunarak bildiriyi desteklediğini ve bildirinin CHP’li tabanın duygularına tercüman olduğunu ifade etti.

ABBAS ÇAKAR
CHP imzalamamıştı! CHP’li tabanın duygularına tercüman oldu

Hain terör örgütünün saldırısı sonrası, TBMM'de ortak bir bildiri yayınlandı. O bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. Ancak, DEM Parti ve CHP imza atmadı. CHP eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, bu konu ile ilgili paylaşımda bulundu. Partisinin imza atmadığı o bildiriyi destekediğini ifade etti.

DESTEKLİYORUM....

CHP eski Kocaeli Milletvekili, eski PM üyesi Prof. Dr. Hurşit Güneş yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün gece 12 kahraman erimizin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi sonrası, TBMM'de siyasal partilerin terörü kınama ve ulusal birlik bildirisini, ülkemizdeki TÜM CHP'Lİ TABANIN DUYGULARINA tercüman olarak destekliyorum. CHP ve CHP'liler milletimizin en duyarlı, en vatansever parçasıdır!"

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CHP imzalamamıştı! CHP’li tabanın duygularına tercüman oldu
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