CHP imzalamamıştı! CHP’li tabanın duygularına tercüman oldu

Hain terör örgütünün saldırısı sonrası, TBMM'de ortak bir bildiri yayınlandı. O bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. Ancak, DEM Parti ve CHP imza atmadı. CHP eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, bu konu ile ilgili paylaşımda bulundu. Partisinin imza atmadığı o bildiriyi destekediğini ifade etti.

DESTEKLİYORUM....

CHP eski Kocaeli Milletvekili, eski PM üyesi Prof. Dr. Hurşit Güneş yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün gece 12 kahraman erimizin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi sonrası, TBMM'de siyasal partilerin terörü kınama ve ulusal birlik bildirisini, ülkemizdeki TÜM CHP'Lİ TABANIN DUYGULARINA tercüman olarak destekliyorum. CHP ve CHP'liler milletimizin en duyarlı, en vatansever parçasıdır!"