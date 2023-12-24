DEM ile birlikte imza atmamışlardı: Parti içinden tepkiler de çığ gibi! CHP’de bildiri çatlağı...

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçesinin maddeleri üzerinde görüşmeler yapılırken Pençe-Kilit Harekatı kapsımında 6 askerin şehit olduğu haberi geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin ortak bir bildiri yayınlamasını önerdi.
CHP VE DEM BİLDİRİYİ İMZALAMADI
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri bu öneriye destek verdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğüne dikkat çekerek, "Haftaya Meclis'i genel görüşmeye çağıracağız. Milli Savunma Bakanı gelip bilgi versin. Ondan sonra bildiri yayınlayalım" dedi. DEM ise çalışma saatlerini bahane göstererek bildiriye imza atmayacaklarını açıkladı. DEM, CHP'nin genel görüşme önerisine ise destek verdi. CHP Genel Başkanı Özel de aynı saatlerde X'teki sosyal medya hesabından bildiriye imza atmayacaklarını ilan etti.
METİN HAZIRLANDI
Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, partilerin konuyu görüşmesi için toplantıya bir süre ara verdi. Arada, 4 parti ortak bildirinin metnini hazırladı. Bildiri, tüm parti grupları destek vermediği için TBMM Başkanvekili tarafından kürsüden okunamadı. Bunun yerine 4 partinin bildiriye imza atan grup başkanvekilleri tek tek söz alıp metni okudu.
TBMM Başkanvekili Adan da, vatandaşların ve kamuoyunun önünde herkesin tutumunun tarih sahnesinde yerini aldığını söyledi.
Akif Hamzaçebi'den CHP'ye sert tepki
Kahraman Mehmetçiklerin şehit olduğu saldırıların kınandığı bildiriye CHP'nin imza atmaması başta vatandaşlar olmak üzere CHP tabanından da tepkiyle karşılandı.
CHP'nin eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, söz konusu bildiriye imza atmayan CHP'ye çok sert tepki gösterdi.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Hamzaçebi açıklamasında, "TBMM'deki siyasi parti grupları milletimizin terör olaylarına karşı ortak hassasiyetini ve kararlı duruşunu yansıtmak amacıyla bugüne kadar bir çok defa ortak bildiri yayınlamışlardır. CHP Grup Başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yaptığım dönemlerde de bunun örnekleri vardır.
CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. "Ama", "Bir bakalım, bilgi alalım" türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz.
"TBMM'nin ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalı"
Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta şehit ettiği kahraman askerlerimiz nedeniyle TBMM'deki siyasi parti gruplarının ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalıdır." dedi.
CHP'Lİ EROL DA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı, CHP'nin ise imzasının yer almadığı terör saldırısını kınayan bildiriye ilişkin, "Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum." ifadesini kullandı. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurguladı.
CHP, PKK DİYEMEDİ
Bu süre içinde kamuoyunda tepkiler büyümeye başladı. CHP tepkileri yatıştırmak için kendi bildirisini hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunu Genel Kurul'da okurken Özel de sosyal medya hesabından paylaştı. Milli yas ilan edilmesi de istenen bildiride en dikkat çeken ise eli kanlı terör örgütü PKK'nın isminin bir kez bile geçmemesi, sadece "terör örgütleri" denmesi oldu.