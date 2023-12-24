DEM ile birlikte imza atmamışlardı: Parti içinden tepkiler de çığ gibi! CHP’de bildiri çatlağı...

Akif Hamzaçebi'den CHP'ye sert tepki

Kahraman Mehmetçiklerin şehit olduğu saldırıların kınandığı bildiriye CHP'nin imza atmaması başta vatandaşlar olmak üzere CHP tabanından da tepkiyle karşılandı.

CHP'nin eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, söz konusu bildiriye imza atmayan CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Hamzaçebi açıklamasında, "TBMM'deki siyasi parti grupları milletimizin terör olaylarına karşı ortak hassasiyetini ve kararlı duruşunu yansıtmak amacıyla bugüne kadar bir çok defa ortak bildiri yayınlamışlardır. CHP Grup Başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yaptığım dönemlerde de bunun örnekleri vardır.

CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. "Ama", "Bir bakalım, bilgi alalım" türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz.

"TBMM'nin ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalı"

Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta şehit ettiği kahraman askerlerimiz nedeniyle TBMM'deki siyasi parti gruplarının ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalıdır." dedi.

CHP'Lİ EROL DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı, CHP'nin ise imzasının yer almadığı terör saldırısını kınayan bildiriye ilişkin, "Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum." ifadesini kullandı. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurguladı.

CHP, PKK DİYEMEDİ



Bu süre içinde kamuoyunda tepkiler büyümeye başladı. CHP tepkileri yatıştırmak için kendi bildirisini hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunu Genel Kurul'da okurken Özel de sosyal medya hesabından paylaştı. Milli yas ilan edilmesi de istenen bildiride en dikkat çeken ise eli kanlı terör örgütü PKK'nın isminin bir kez bile geçmemesi, sadece "terör örgütleri" denmesi oldu.