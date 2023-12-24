Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Emekli Albay Orkun Özeller'in, "Pençe-Kilit Harekatları, taktik olarak da stratejik olarak da yanlış. Hulusi Akar, bu birlikleri o bölgeye soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz." şeklindeki açıklamasına çok sert tepki gösterdi.
Başbuğ, şu ifadeleri kullandı: "Bu demeci veren kişi gerçekten albaylık mı yapmış! Bu rütbeye nasıl gelmiş. Askerlik yapmış, o rütbeye gelmiş herkes çok iyi bilir ki, girmediğin yer, tehdit aldığın yer, orada bulunmadığın sürece senin için hep kanayan yara olmaya devam edecektir. Savunma hattı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır şeklinde kurulur. Devlet şu an bunu yerine getiriyor."
"ORADA OLMAMIZI KİM İSTEMİYOR, ABD,PKK VE FETÖ"
FETÖ'nün TSK içinde aktif olduğu döneme dikkat çeken Başbuğ, "ABD, terörle mücadelede sivrisinekler avlar gibi enerji tüketip oyalanmamızı istiyor. Biz, sivrisinekleri yok etmek için bataklığı kurutmaya karar verdik. Bizim, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde olmamızı istemeyen kim? ABD istemiyor, FETÖ istemiyor, PKK istemiyor." dedi.
"ORAYA GİRMEYELİM DEMEK FETÖ AĞZIDIR, İHANETTİR"
Başbuğ, 'En iyi savunma taarruzdur diye doktrin var' diyerek sert sözlerini sürdürdü: Tehdidi yerinde yok etme işini Osmanlı yaptı, diğer Türk Devletleri yaptı, dünya böyle yapıyor. Girdiğin yerden geri döndüğünde örgüt buralara yeniden geliyor. Şimdi biz buralara girmeyelim, buralarda olmayalım demek çok açık söylüyorum FETÖ ağzıdır. Hatta ihanettir!
"BU SALDIRI ÖRGÜTÜN BOYUNU AŞAR"
Başbuğ, ilk ateş sırasında şehit verildiğini vurgulayarak, hava koşullarının çok ağır olduğunu söyledi. Başbuğ, "Hava koşulları nedeniyle İHA, SİHA görev alamayınca bir saldırı oluyor. Saldırı sonrası örgüte misli ile karşılık verildi ve örgüt bozguna uğradı. Hala da inanılmaz bir takip var. Hedefler yok ediliyor" ifadelerini kullandı.
Başbuğ, saldırının planlaması ile ilgili sözleri de dikkat çekti: "Bu saldırının planlayanı, destekleyeni, örgüte aklı vereni, belki sahada silahlı unsuru bulunduranı ABD. Bu iş örgütün boyunu aşar. ABD'nin, Filistin, Irak ve Suriye'de yaptıklarımıza karşı atağı olarak okumak lazım. Ama birlik be beraberliğimiz ile bir kez daha ABD'nin oyununu bozuyoruz."
"BİLDİRİYE İMZA ATMAYARAK KANDİL'İN UZANTISINA DÖNÜŞTÜLER"
CHP ve DEM'in TBMM'deki terörü kınama bildirisine birlikte imza atmamasını da eleştiren Başbuğ, "Özgür Özel, bir kurtarıcı, yeni bir kan olarak CHP'nin başına getirildi. Biz, o getirildiğinde mantık değişmedikçe eski tas, eski hamam dedik. Özel, bunu Kılıçdaroğlu'nu aratırcasına ispatladı. Bir bildiriye imza atamayacak kadar ucube ve korkak tavırlar bizim tezimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.
Başbuğ sözlerine şöyle devam etti: "DEM ile birlikte, sen bir birlik ve beraberlik bildirisine imza atmazsan, Kandil'in uzantısına dönüşürsün. Hani Atatürkçü'ydün, milliyetçiydin, ulusalcıydın. Özgür Özel ezberleri bozmadı, bilindik şekilde devam etti. Seçmen tabanı ve siyasi parti içindekilerin Özel'e hesap sorması gerek. Özel'in aldığı karar tesadüf değil, parti görüşü olarak bunu açıkladılar. Tabanları böyle düşünmüyor ama neden tepki vermiyorlar anlayabilmiş değilim."