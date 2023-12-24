Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Emekli Albay Orkun Özeller'in, "Pençe-Kilit Harekatları, taktik olarak da stratejik olarak da yanlış. Hulusi Akar, bu birlikleri o bölgeye soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz." şeklindeki açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Başbuğ, şu ifadeleri kullandı: "Bu demeci veren kişi gerçekten albaylık mı yapmış! Bu rütbeye nasıl gelmiş. Askerlik yapmış, o rütbeye gelmiş herkes çok iyi bilir ki, girmediğin yer, tehdit aldığın yer, orada bulunmadığın sürece senin için hep kanayan yara olmaya devam edecektir. Savunma hattı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır şeklinde kurulur. Devlet şu an bunu yerine getiriyor."