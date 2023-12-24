Eylül Öztürk’ten Veli Ağbaba’ya tepki Bir tane CHP’linin fotoğrafı yok demişti İmamoğlu ve Yavaşla fotoğraf çıktı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Elinde Dilan Polat, Engin Polat, Özlem Öz, Tayyar Öz, Nihal Candan, Bahar Candan ve Eylül Öztürk gibi fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıkan Ağbaba, şunları söyledi: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deyimiyle söylüyorum, 'Türkiye suç örgütü cenneti oldu.' Kim yaptı, biz mi yaptık? İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var. Benim gibilerle alakası yok bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane CHP'linin fotoğrafı yok ama sizin albümünüz var. Dizi-film olur sizin yaptıklarınız. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz."

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, şirketine kayyum atanan isimler arasında yer alan fenomen Eylül Öztürk, Ağbaba'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Öztürk Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Veli Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim. Birincisi benim adımı zikredip, fotoğrafımı sağ üst köşeye koyup 'bunlar dolandırıcı' demişsiniz. Kesinleşmiş bir karar yokken benimle ilgili bu şekilde konuşma hakkını size kim veriyor? İkincisi ben tam olarak ne zaman Umre'ye gitmişim ispatlamanızı istiyorum. Üçüncüsü, daha önce CHP'ye oy veren biri olarak görüyorum ki gerçekten dedikleri kadar varmış. CHP, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çıkmıştır ve bu siz araştırma dahi yapmaktan acizmişsiniz! Bizden biriyle bir tane fotoğrafı yok demişsiniz, şimdi size yine hep yaptığım gibi belgeler ile konuşacağım" ifadelerini kullandı. Eylül Öztürk bir sonraki paylaşımında da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile fotoğraflarını yayınladı.