Futbol dünyasında ikinci dolandırıcılık vakası

Türkiye Seçil Erzan'ın özellikle futbolcu ve işadamlarına yönelik milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayını tartışırken benzer bir vurgun vakası daha yaşandı. Aralarında emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kamu görevlilerinin yanı sıra Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de aralarında olduğu kişilerin yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Olay 6 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre H.T. isimli polis memuru, Murat Ş. isimli kişi ile arkadaş ortamında tanıştı. Kahve içmek için çalıştığı polis merkezine gelen Murat Ş.'ye araç satın almak istediğini söyledi. Murat Ş. de H.T.'ye, ucuz araç ayarlayıp sattığını, isterse kendisine de bu şekilde uygun fiyatlı araç temin edebileceğini söyledi. İkna etmek için de iki emniyet müdürüne sattığını gösteren faturaları kanıt olarak sundu.İkna olan polis memuru 470 bin lira vererek araç alımı için anlaşma yaptı. Murat Ş. ilk olarak aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti ve aldı. Devamında ise 666 bin lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti. Aradan geçen 5 ay içerisinde araçtan haber gelmedi. Murat Ş.'ye aracın durumu sorulduğunda ise, "Araçlar TIR'larla İstanbul'a geldi. Otoparkta ekspertiz işlemleri yapılıyor" cevabıyla karşılaştı. Polis memuru yaptığı kısa bir araştırmada Murat Ş.'nin Ataşehir'de görev yapan bir komiserden de 1 milyon lira aldığını, ayrıca Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'den de aynı yöntemle para tırtıkladığını öğrendi. Polis memuru savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.