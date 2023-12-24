Pençe-Kilit’ten bir acı haber daha: 6 asker şehit oldu 16 hain öldürüldü

Kuzey Irak'ta önceki gün şehit olan 6 kahraman askerimizin acısı dinmeden dün yüreklere bir ateş daha düştü. Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde 6 Mehmetçik şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. 16 terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehitlerin isimleri şöyle: P. Uzman Çavuş Abdülkadir İyem (Şanlıurfa), P. Uzman Çavuş Ahmet Arslan (Yozgat), P. Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (Mardin), P. Sözleşmeli Er Semih Yılmaz (Kırıkkale), P. Sözleşmeli Er Kemal Aslan (Elazığ), P. Sözleşmeli Er Enes Budak (Ağrı). Çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) şehadet haberi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan'a ulaştı. Şehit Arslan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.Şehit Kemal Aslan'ın (22) acı haberini alan baba Mehmet Aslan ise sosyal medya hesabından oğlunun da aralarında bulunduğu 6 şehidin ismini paylaşarak "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Aslen Ağrılı olan şehit Enes Budak'ın (22) Manisa'da yaşayan ailesi de acı haberle yıkıldı. Şehit Semih Yılmaz'ın (24) Çorum'da ikamet eden ailesine de oğullarının şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini, 29 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi.