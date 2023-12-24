Şehit Taşkın’ın al tabutlu mesajı yürek yaktı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22), şehit haberi Malatya'yı yasa boğdu. 4 kardeşin en küçüğü olan, şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medya hesabında 2016 yılında ki sosyal medya paylaşımında, "Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı? Al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı?'' yazdığı ortaya çıktı.