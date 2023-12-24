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Giriş Tarihi: 24.12.2023 19:17

Şehit Taşkın’ın al tabutlu mesajı yürek yaktı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medya hesabında yürek burkan mesajı ortaya çıktı. Şehit Taşkın sosyal medya mesajında, "Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı? Al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı?" dedi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Şehit Taşkın’ın al tabutlu mesajı yürek yaktı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22), şehit haberi Malatya'yı yasa boğdu. 4 kardeşin en küçüğü olan, şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medya hesabında 2016 yılında ki sosyal medya paylaşımında, "Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı? Al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı?'' yazdığı ortaya çıktı.

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Şehit Taşkın’ın al tabutlu mesajı yürek yaktı
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