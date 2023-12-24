Soğuk havaya rağmen binlerce Yozgatlı şehidini yolcu etti

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın naaşı, Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'ndan Yozgat'a uğurlandı.

Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Eski TBMM Başkanı Hemşehrimiz Cemil Çiçek, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yozgat Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenaze namazını İl Müftüsü Ali Gülden kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan için dua edildi.

Daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan tekbirlerle Sorgun'un İkikara köyüne götürüldü.

Arslan köy mezarlığında toprağa verildi.

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE GEÇ GELDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi hava muhalefeti nedeniyle memleketine geç geldi. Arslan için ikindi namazına müteakip tören düzenlenecekti. Ancak hava muhalefeti nedeniyle tören gecikti.

İLK TÖREN KAYSERİ'DE

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın naaşı, Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'ndan Yozgat'a uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerler içerisinde yer alan 25 yaşındaki Ahmet Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Yozgat'a götürülmek üzere Erkilet Askeri Havalimanı'na getirildi. Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Arslan'ın ailesi, yakınları, askeri erkân ve il protokolü, havalimanında düzenlenen törene katıldı.

Törenin ardından şehit Ahmet Arslan'ın naaşı, baba ocağı Yozgat'a uğurlandı.

BABASI İLE ŞEKER FABRİKASI'NDA ÇALIŞTI

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın askerlik öncesi Yozgat Şeker Fabrikası'nda babası ile mevsimlik olarak çalıştığı bildirildi. Mesai arkadaşlar Şehit Ahmet Arslan için; "Temiz yüzlü, ailesine bağlı iyi bir arkadaşımızdı. Askerliğe sevdalıydı. 2020 yılında uzman çavuş olarak göreve başladı. Memleketinden hiç kopmadı ailesini ve Sorgun'u çok seviyordu. Gülmeyi, tebessüm etmeyi çok severdi" dedi.