Kocaoğlu’ndan ‘Hacer Foggo’ tepkisi: İthal fakir bakıcıya gerek yok

KOCAOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Foggo'nun Konak Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunmasına 3 dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu'ndan tepki geldi. İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına konuşan Kocaoğlu ithal aday tartışmaları üzerinden CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü görevinde bir dönem yer alan, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu olan Hacer Foggo'yu hedef aldı.

BU İZMİR'E REVA MI?

"Kocaoğlu seçim öncesinde neden konuşmaya, belediyeyi eleştirmeye başladı?" sorusu üzerine Aziz Kocaoğlu ithal siyasetçiler konusuna dikkat çekerek, "Ben belediyeyi eleştirmiyorum. Belediye başkanını siyasetten dış konularda eleştirdim, milletvekilliği konusunda eleştirdim. O gün ithal adaylar gelirken kente sahip çıkmazsanız, bugün de sizin yerinize ithal adaylar gelir. Benim 15 senedir İzmir'de milletvekili 1 fazla olsun diye verdiğim mücadeleyi genel merkez biliyor, İzmir'deki arkadaşlar da biliyor. Bir seçim geçiriyorsun 8 tanesi kontenjan, 6 tanesi İzmirli. Bu İzmir'e reva mı?" dedi.