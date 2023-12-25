Kocaoğlu’ndan ‘Hacer Foggo’ tepkisi: İthal fakir bakıcıya gerek yok

Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimler öncesi CHP Genel Merkezinde yürüttüğü Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü görevinde istifa edip İzmir'de kontenjandan 8. sıradan milletvekili adayı gösterilen Hacer Foggo seçilemedi. O süreçte Foggo'nun İzmir'de yaşamıyor olması ithal aday tartışmalarına neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hacer Foggo'nun İzmir listesinden aday gösterilmesine "yol kazası" benzetmesi yapmıştı. Aynı Foggo bu sefer gözünü yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi belediye başkanlığına dikti. Foggo geçtiğimiz günlerde CHP'den Konak Belediye Başkan Aday adaylığı için başvuruda bulundu.
KOCAOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
Foggo'nun Konak Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunmasına 3 dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu'ndan tepki geldi. İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına konuşan Kocaoğlu ithal aday tartışmaları üzerinden CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü görevinde bir dönem yer alan, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu olan Hacer Foggo'yu hedef aldı.
BU İZMİR'E REVA MI?
"Kocaoğlu seçim öncesinde neden konuşmaya, belediyeyi eleştirmeye başladı?" sorusu üzerine Aziz Kocaoğlu ithal siyasetçiler konusuna dikkat çekerek, "Ben belediyeyi eleştirmiyorum. Belediye başkanını siyasetten dış konularda eleştirdim, milletvekilliği konusunda eleştirdim. O gün ithal adaylar gelirken kente sahip çıkmazsanız, bugün de sizin yerinize ithal adaylar gelir. Benim 15 senedir İzmir'de milletvekili 1 fazla olsun diye verdiğim mücadeleyi genel merkez biliyor, İzmir'deki arkadaşlar da biliyor. Bir seçim geçiriyorsun 8 tanesi kontenjan, 6 tanesi İzmirli. Bu İzmir'e reva mı?" dedi.
'HAKKIM YENDİĞİ İÇİN BURAYA GELDİM, HAKKIMI ALACAĞIM' DİYOR
Eleştiri oklarını milletvekili seçilemeyen Hacer Foggo'ya yönelten Kocaoğlu, "Hüseyin Sezer'i 8'inci sıraya koyuyorsun akşam alıyorsun, başka hanımefendiyi koyuyorsun, şimdi o hanımefendi geliyor (Hacer Foggo'yu kastederek) Konak'tan aday oluyor, 'hakkım yendiği için buraya geldim, hakkımı alacağım' diyor. Fakirlerle uğraşıyormuş. İzmir kendi göbeğini kendi kesen kent. İzmir'in fakirine İzmirli bakıyor. İthal fakir bakıcıya gerek yok. İzmir kendi yaralarını sarabilen bir kent" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu'nun açıklamaları kentte siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hacer Foggo'nun İzmir listesinden aday gösterilmesine "yol kazası" benzetmesi yapmıştı.