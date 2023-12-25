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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Lağım çukuru Ekşi Sözlük’te alçak paylaşım

Armağan YILMAZ
İLKER TURAK İLKER TURAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Lağım çukuru Ekşi Sözlük’te alçak paylaşım
İnternette kullanıcıların isimlerini saklı tutarak görüşlerini paylaştığı platform olan Ekşi Sözlük'te Kuzey Irak şehitlerinden Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan çok çirkin sözlerle hedef alındı. Aslan'ın "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle ilgili, yalan haberler ve kutsal değerleri aşağılayan platform olarak sıklıkla gündeme gelen Ekşi Sözlük'te çirkin yorumlar yapıldı.



Bazı kullanıcılar, şehit babasının sözlerine karşılık olarak "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden", "Kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu de" şeklinde alçakça ifadeler kullandı. Platformda yer alan diğer kullanıcılardan yapılan kötü yorumlara tepki gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
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Lağım çukuru Ekşi Sözlük’te alçak paylaşım
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