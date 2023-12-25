Lağım çukuru Ekşi Sözlük’te alçak paylaşım

İnternette kullanıcıların isimlerini saklı tutarak görüşlerini paylaştığı platform olan Ekşi Sözlük'te Kuzey Irak şehitlerinden Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan çok çirkin sözlerle hedef alındı. Aslan'ın "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle ilgili, yalan haberler ve kutsal değerleri aşağılayan platform olarak sıklıkla gündeme gelen Ekşi Sözlük'te çirkin yorumlar yapıldı.Bazı kullanıcılar, şehit babasının sözlerine karşılık olarak "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden", "Kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu de" şeklinde alçakça ifadeler kullandı. Platformda yer alan diğer kullanıcılardan yapılan kötü yorumlara tepki gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.