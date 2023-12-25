CHP ve DEM Parti Grupları terörü lanetleyen bildiriye imza atmaması tepkiyle karşılandı.TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.4 Grup Başkan Vekilimiz bu bildirinin altına imzasını attı ama 2 siyasi partimizin Grup Başkan Vekilleri imza atmaktan imtina etti. Bildiriye imza atmayanların tarih önünde kara bir leke olarak kalacağını dile getiriyorum.Milletimiz bu kara lekeyi not edecektir.Terörün ağababaları, finansörleri, teşvik ve destekleyicileri yüce milletimiz tarafından bilinmekte iken CHP yönetimi icazeti nereden bekliyor acaba?