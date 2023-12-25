Haberler Gündem Haberleri Şehit Teğmen Günay'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi
Giriş Tarihi: 26.12.2023 00:20 Son Güncelleme: 26.12.2023 00:27

Şehit Teğmen Günay'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi

Irak’ın Kuzeyi Hakurk Bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 operasyonu kapsamında Terör Örgütü Mensupları tarafından sızma girişimi sırasında açılan ateş sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Teğmen Ramazan Günay, bugün akşam saatlerinde memleketi Afyonkarahisar’a getirildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Şehit Teğmen Günay’ın naaşı memleketi Afyonkarahisar’a getirildi

22 Aralık'ta Irak'ın Kuzeyi Hakurk Bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 operasyonu kapsamında Terör Örgütü Mensupları tarafından sızma girişimi sırasında açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Söz. Er Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca, P. Söz. Er Emre Taşkın, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı şehit düştü. Şehitlerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesi, bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından havayolu ile akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Şehit Günay'ın naaşı, yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı. Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada Şehit Günay'ı çok sayıda vatandaş karşıladı. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.

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Şehit Teğmen Günay'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi
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