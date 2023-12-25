SON DAKİKA | Antalya’da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi

ÇUKUR ÇETESİNE OPERASYON

Yerlikaya, paylaşımının devamında operasyona ilişkin bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:

Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,

Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,

Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları

Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,

Verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,

Diğer ülkelerden Türkiye'ye "HAWALA" yöntemi ile kara para transferi yaptıkları,

Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.