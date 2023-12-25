STK’lardan Filistin’e destek için Galata buluşmasına ortak çağrı

Milli İrade Platformu adına açıklama yapan İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Yeni yıla bir hafta kala şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sivil toplum örgütleri olarak 7 Ekim'de başlayan İsrail zulmü ve terörü destekleyenlerin aynı olduğunu hem İsrail zulmünü destekleyenler hem de ülkemize zarar veren terörü destekleyenlerin aynı olduğunu görüyoruz. Bütün olayların arkasındaki kirli ellerin kimler olduğunu biz biliyoruz. Büyük oyunu da görüyoruz. Askerlerimizin şehit edilmesi ile ilgili düğmeye kimin bastığını da herkes biliyor. Bu tezgahların ortaya çıkması ve Türkiye'ye karşı alçakça saldırılarda bulunup Gazze'de katliam yapanların lanetlenmesi için 1 Ocak 2024 tarihinde sabah 08.30'da Camilerimizdeki sabah namazından sonra dualar edilip Galata buluşması gerçekleştirilecektir. Türk milleti olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu 1 Ocak tarihinde bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve 28 Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı ile birlikte birlik çağrısında bulunarak okuduğu ortak bildiride, "Gazze'de Ekim ayından bu yana devam eden ''soykırıma'' tüm dünyada ve ülkemizde tepkiler ve boykot devam etmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları olarak: Bebekler, çocuklar ve masum siviller terörist İsrail tarafından katledilirken bir ân olsun susmadık. Gerek sahada gerek sosyal medyada aktivizme devam etmekteyiz. Şimdi de: - Soykırımı dünya gündeminden bir an olsun düşürmemek için - Katliamın durmasına katkı sağlamak için - Savaş suçlularının yargılanması için - Filistin halkına bir nebze umut olmak için Yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını tertip etmekteyiz. 1 OCAK 2024 sabahı saat 08.30 'da MİLLİ İRADE PLATFORMU olarak Toplumun her kesiminden vatandaşımız, pek çok STK'mız, kurumlarımız ile birlikte ''Galata Köprüsü'nde ' buluşuyoruz. Yüz binleri Galata Köprüsü'ne bekliyoruz. Tüm toplumumuza yapacağımız bu ortak çağrımız için desteklerinizi istirham ediyor, Sizleri basın toplantımızda ağırlamak istiyoruz" dedi.

Toplantıya katılan STK başkanlari 1- i̇li̇m yayma vakfi - Necmeddi̇n Bi̇lal Erdoğan 2- iİli̇m Yayma Cemi̇yeti̇ – Yusuf Tülün 3- Önder Vakfi – Abdullah Ceylan 4- MÜSİAD – Mahmut Asmali 5- TÜGVA – iİbrahi̇m Beşi̇nci̇ 6- KADEM– Sali̇ha Okur7- SETA– Burhanetti̇n Duran 8- TGSB – Ali̇ Haydar Ustaosmanoğlu. 9-ENSAR Vakfi – Şener Ağaç 10- Azi̇z Mahmud HÜDAYİ Vakfi – Ahmed Hamdi̇ Topbaş 11- Mostar Gençli̇k Dernekleri̇ Federasyonu - Muhammed Raşi̇t Güngör 12- TÜRGEV – Fatmanur Altun 13- Ci̇hannüma – Riza Yorulmaz 14- Eği̇ti̇m Bi̇r Sen – Ali̇ Yalçın 15- MEMURSEN - Ali̇ Yalçin16- 15 Temmuz Derneği̇ – iİsmai̇l Hakki Turunç 17- Türki̇ye Di̇yanet Vakfi – iİzani Turan 18- iİnsan ve Medeni̇yet Hareketi̇ – Kemal Özden 19- Beşi̇r Derneği̇ – Fati̇h Fariyar 20- EDP – Zeynel Önal 21- Hak-iİş – Mahmut Arslan 22- Hayrat Vakfi – Sai̇d Nuri̇ Ertürk 23- Yedi̇ Hi̇lal – Samet Paçaci 24- Kizilay – Fatma Meri̇ç Yilmaz 25- Yeşi̇lay – Mücahi̇t Öztürk. 26- Ülkü Ocaklari–Ahmet Yi̇ği̇t Yildirim 27- Fi̇li̇sti̇n iİnsi̇yati̇fi̇ – Tülay Gökçi̇men 28- Yeryüzü Doktorlari – Yahyahan Güney 29- iİstanbul 2 Nolu Barosu – Yasi̇n Şamli bir araya gelerek ortak çağrıda bulundular.