Aynı sofrada 4 şehit

Kuzey Irak'ta 22 Aralık'ta teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan 6 kahraman asker, ardında yürek yakan hikâyeler bıraktı. Şehitlerimizin şehadete ermeden önceki yakın tarihli video ve fotoğraflarına dair sosyal mecrada yapılan paylaşımlar da yürekleri dağlıyor. Bu paylaşımlardan bir de 'kutluturktc' adlı Instagram hesabından paylaşılan ve 6 şehidimizden 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı oldu.Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor. 'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajı da yer aldı.