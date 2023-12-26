Denizli şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü.
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde evinin önüne getirildi.
Baba ocağında helallik alınmasının ardından ise Tavas İlçe Meydanı'nda ki tören alanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenaze töreni için binlerce Denizlili Tavas İlçesi'ne akın etti.
Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tavas Meydanında kılınan cenaz namazının ardından tekbirler ile Şehitliğe götürülen, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı dualar eşliğinde şehitliğe defnedildi.