Piyade Uzman Çavuş Serinkan’ın naaşı memleketi Denizli’ye getirildi

Çardak Havalimanı'nda Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.