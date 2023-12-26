PKK/KCK’nın sözde akademi sorumlusu nokta operasyonla vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi. MİT, istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal'ın Kerkük'teki Türkmenlere yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal ve beraberindeki örgüt mensupları, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Gençleri propaganda ve baskı çalışmaları ile PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalar yapan Bolcal'ın Süleymaniye ve Kerkük'te sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundğu kaydedildi.Milliİstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) son 1 yılda çoğunluğu SİHA destekli 183 operasyonda toplam 203 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün 45 enerji altyapı tesisi ile silah ve mühimmat depolarını yerle bir eden operasyonlarda; güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, örgütün özellikle Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, örgüte finansman ve lojistik sağlayan ya da planlayan, birçoğu Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kritik öneme sahip orta ve üst düzey toplam 40 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi./ SABAH