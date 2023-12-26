Şehit Yasin Karaca Tokat’ta ebediyete uğurlandı

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı 25 Aralık pazartesi günu gecesi askeri uçakla Tokat'a getirildi. Şehit Karaca'nın naaşı Tokat Havalimanı'nda karşılandı.
Şehit Piyade Sözleşmeli er Yasin Karaca için bugün Almus Ormandibi Köyü meydanında tören düzenlendi.
Köy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Gökhan Yazgı, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu katıldı.