Bakan Koca’dan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi raporu... 2 ayda 250 bin hasta!

60 GÜNDE 250 BİN HASTAYA POLİKLİNİK HİZMETİ

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda" ifadelerini kullandı.