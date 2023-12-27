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Giriş Tarihi: 27.12.2023 10:52

Bakan Koca’dan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi raporu... 2 ayda 250 bin hasta!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi. Bakan Koca İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısının ise 5 bini bulduğunu belirtti.

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Bakan Koca’dan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi raporu... 2 ayda 250 bin hasta!

Sağılık Bakanlığı tarafından hizmete açılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi kentte yaşayan vatandaşların modern ortamda sağlık hizmeti almasının önünü açtı.

Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 60 günde verilen hizmetlere dair açıklamalarda bulundu.

60 GÜNDE 250 BİN HASTAYA POLİKLİNİK HİZMETİ

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımda hastanede tedavi gören vatandaşların görüşlerinin yer aldığı kısa bir video da paylaştı. Vatandaşlar böyle bir hastaneyi kente kazandırdığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

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Bakan Koca’dan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi raporu... 2 ayda 250 bin hasta!
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