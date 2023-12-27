Bakan Tunç’tan şehit ailelerine hakaret paylaşımlarına ilişkin açıklama... "202 şüpheli hakkında..."

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmaların devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda 29 ilde, 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 3 kişinin tutuklandığını, 125 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Bakan Tunç, 6 kişinin adli kontrolle, 29 kişinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi. Tunç, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.