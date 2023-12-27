‘Kahrolsun PKK’ sloganları atan vatandaşlara ’şerefsizler’ demişti! Vatandaşlar adliyeye akın etti: Fatih Altaylı’ya suç duyurusu

ALTAYLI AÇIKÇA HAKARET ETTİ: ŞEREFSİZLER

Başkent ve mega kentte sokaklar, 'Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile inlerken, Fatih Altaylı YouTube kanalından yaptığı yayında Gazze için düzenlenen yürüyüşte yer alan vatandaşların, hafta sonu hayatını kaybeden 12 şehide üzülmediklerini ve askerler için yürümediklerini ileri sürerek hakaret etti.

SUÇ DUYURUSU

Ankara Adliyesi önünde toplanan, Ankara 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Memur-Sen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altaylı'nın mitinge katılanlar hakkında sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yalçın, "Bunu asla sineye çekecek değiliz. STK olarak üyelerimizle suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk önünde kesinlikle hesabını soracak, hakkımızı arayacağız. Biz İsrail'e destek çıkmaya çalışan, şehitlerimiz üzerinden hassasiyet gösteriyormuş gibi olanların farkındayız. İsrail'e sponsor olan tüm ürünleri tüm firmaları boykot etmeye devam edeceğiz." dedi.