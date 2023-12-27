CHP’nin ortağı DEM Parti’den küstah çıkış! Operasyonlar nedeniyle paniğe kapıldılar: Derhal durdurun!

Türkiye, Kuzey Irak'tan gelen acı haberle sarsıldı. 12 vatan evladı, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehadete ulaştı. 84 milyon, şehitlerini gözyaşlarıyla cennete uğurlarken bir kez daha teröre lanet yağdırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi ise terör yandaşlarının tarafında yer aldı. TBMM'de terörü lanetleyen bildiriye, ittifak ortağı DEM Parti ile birlik olup imza atmadı! Bir kez daha tarafını belli eden CHP ve Özgür Özel, teröristleri değil hainlere operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.
DEM Parti de Özgür Özel ile aynı söylemleri kullandı. Mehmetçik, terör örgütlerine bölgeyi dar ettikçe, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti paniğe kapıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, küstah bir açıklama yaparak operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı.
"Bizler hep söyledik, DEM Parti olarak hep dedik ki 'Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya'da ne işiniz var? Irak'ta Suriye'de ne işiniz var?' İnanın iktidar bundan acayip rahatsız oldu. Her seferinde sınırı sınırın ötesinde koruyacağız diyerek Türkiye'yi daha güvenliksiz bir hale getirdiler. Ve bir kez daha soruyoruz hakikaten ne işiniz var?" ifadelerini kullandı. Bu sözleri, CHP ve DEM Partisi'nin kirli ittifakını bir kez daha kanıtladı.