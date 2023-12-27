CHP’nin ortağı DEM Parti’den küstah çıkış! Operasyonlar nedeniyle paniğe kapıldılar: Derhal durdurun!

"Bizler hep söyledik, DEM Parti olarak hep dedik ki 'Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya'da ne işiniz var? Irak'ta Suriye'de ne işiniz var?' İnanın iktidar bundan acayip rahatsız oldu. Her seferinde sınırı sınırın ötesinde koruyacağız diyerek Türkiye'yi daha güvenliksiz bir hale getirdiler. Ve bir kez daha soruyoruz hakikaten ne işiniz var?" ifadelerini kullandı. Bu sözleri, CHP ve DEM Partisi'nin kirli ittifakını bir kez daha kanıtladı.