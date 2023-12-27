Diyarbakır annelerinden, Muşlu ailelere destek

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı. Diyarbakır'dan gelen 4 aile de evlat nöbetine katılarak ailelere destek verdiler.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti. HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinde Türk Bayrağı alarak fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan anne ve babalar, HDP'ye tepki göstererek, "Kahrolsun PKK işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir", "Annelerin isyanı HDP'yi yenecek", "Otura otura kazanacağız", "Hırsız HDP katil PKK", Kandil burada PKK içeride" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

BİR EVLADI KAÇIRILDI, BİR EVLADI İNFAZ EDİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi isimli acılı anne Necibe Çiftçi, eylemi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. bir oğlunun HDP ve PKK tarafından kaçırıldığını, bir oğlunun da PKK tarafından infaz edildiğini söyleyen Necibe Çiftçi, "2 evladım için buraya geldim. Benim bir evladım 2015 yılında HDP ve PKK tarafından kaçırıldı ve dağa götürüldü. Benim diğer oğlum Sami de kardeşini aradığı dönemde bir grup PKK gelip evimizi sardı. Oğlum Sami'yi evden alıp bir ahıra götürdüler ve elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Şu anda burada 2 evlat acısını çekiyorum. İnşallah Allah'ın izni ve devletin gücüyle ben diğer evladıma kavuşacağım" dedi.

OĞLUNA KAVUŞTU AMA NÖBET YERİNİ TERK ETMEDİ

Diyarbakır'da HDP il binasının önünde 3 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemi başlatan ilk annelerden biri olan evlat nöbetinin simge isimlerinden Ayşegül Biçer ise, terör mücadeledeki davasını sonuna kadar sürdüreceğini belirterek şöyle konuştu, "2019 yılında evladım için HDP il binasının önünde oturdum ve 2021 yılında evladıma kavuştum. Çok şükür ben kendi evladıma kavuşmuş olabilirim ama benim terörle mücadeledeki davam sonuna kadar devam edecek. Hiçbir annenin yüreğini yakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunun için bir anne olarak sonuna kadar Türkiye'nin neresinde olursa olsun annelerin yanındayım ve annelerin sesi olmaya devam edeceğim. Bugün Diyarbakır'dan Muş annelerimize desteğe geldik. Birlik olduğumuzu, hep beraber Kandil'i yerle yeksan edeceğimizi göstermek istedik ve sonuna kadar da dimdik onlara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha dile getirdik."

"BİZİ PERİŞAN ETTİLER"

Diyarbakır'dan gelerek Muşlu ailelere destek veren İmmihan Nilifırka da, oğlu Mehmet için eylemini sürdürdüğünü söyledi. İmmihan Nilifırka, "2019 yılından bu yana Diyarbakır'da eylemimizi sürdürüyoruz. Dağda bir çocuk dahi kalana kadar bu eylemimizi sürdüreceğiz. İnşallah biz de evlatlarımıza kavuşacağız. Bizi mahvettiler, Allah hakkımızı bırakmasın" diye konuştu.

"OĞLUM DA SİZİN GİBİ MUHABİR OLACAKTI"

Oğlunun Ege Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünü okuduğunu ve mezuniyetine 2 ay kala kaçırıldığını dile getiren Nilifırka şöyle konuştu, "Benim oğlum 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi'nde okuyordu. Bir haftalık izne geldik ve sabah gitti, gidiş o gidiş. 9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumun acısını çekiyorum. Mezun olmasına 2 ay kalmıştı. O da sizin gibi muhabir olacaktı. Oğlumun mesleğini elinden aldılar, yaşama hakkını elinden aldılar. Oğlum gazetecilik okuyordu ve mezun olmasına 2 ay kalmıştı. Çok başarılı bir öğrenciydi ve çok hevesliydi. Oğlumun mesleğini, yaşam hakkını elinden aldılar, bizi maddi manevi mahvettiler."

"SİZİ KORKUTUP KANDIRIYORLAR, GELİN TESLİM OLUN"

Oğluna çağrıda bulunan Nilifırka, "Ben oğluma çağrıda bulunuyorum. Mehmet'im dön gel, beni görüyorsun, duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. "Giderseniz size işkence yaparlar" diye sizi korkutuyorlar. Öyle bir şey yok. Arkadaşlarınla birlikte gel devlete teslim olun" şeklinde konuştu.