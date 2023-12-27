Eski bakan Okuyan için TBMM’de tören



Yaşar Okuyan, 1950 yılında Yalova'nın Elmalık köyünde doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olan Okuyan, çeşitli gazete, dergi ve ajanslarda muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı ve istihbarat müdürlüğü yaptı. 28 Mayıs 1999-8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde siyaset yaptı. Yaşar Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.