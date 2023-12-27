Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Okuyan'ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat ettiği açıklandı. Geçirdiği iç kanama sebebiyle kısa süre önce yoğun bakıma alınıp entübe edilen 74 yaşındaki Okuyan, 1999-2002 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştı. Yalova doğumlu olan Okuyan, siyasi hayatına 1971 yılında MHP'de başlamış, aralarında CHP, ANAP, DYP ve Vatan Partisi'nin de bulunduğu toplam 9 partide görev yapmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Okuyan, son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamaları sebebiyle CHP'den ihraç edilmişti. ANKARA