Bakan Özhaseki’den İstanbul’a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız

"1 MİLYONA YAKIN KONUT YAPACAĞIZ"

Kampanya ile 350 bin 400 konutun dönüşeceğini düşünüyorum. İstanbul'da 12 yerde rezerv alan belirledik. Mera alanları diye geçiyor. Orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri var. Askeriye boşaltmış kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz. Yasa çıkmadan önce Cumhur İttifakı tarafı tüm vekillere ne yapmak istediğimizi anlattık. Uçakta CHP'li bir arkadaşla gelmiştik. Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı, 'Anlatmak istiyor arkadaşlar' dedi. CHP'li vekillere İYİ Parti'deki arkadaşlara da anlattık. Yasayı çıkardık biz. Bazı odalar dava açarak, bunu rant haline getirdiler. Mahkemelik oluyor. 2012'de çıkan yasanın aynısını koyduk, 3 kelime değiştirdik. Yeni yerleşim alanı. Vatandaşın rahatsız olacağı hiçbir şey yok. 11 yılda 2 milyon 200 konut yenilenmiş. Rezerv alanlardaki konutlarda kimi mağdur etmişiz. Bir tek derdimiz var İstanbul'u depreme hazırlamak. Depreme dirençli kentler yaratmak gibi bir derdimiz var."