Bakan Özhaseki’den İstanbul’a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi ve depreme hazırlık yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgelerinde yapılan yeniden ihya çalışmalarına da değinen Bakan Özhaseki önemli mesajlar verdi.
"DEPREM KONUTLARINI HIZLA BİTİRECEĞİZ"
Bir televizyon kanalına konuk olan Bakan Özhaseki, a deprem ve kentsel dönüşümle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Çok büyük afetle karşılaştık. 9 saat arayla 2 tane büyük depremle karşılaştık. 4 şehrimizden ve birçok yerleşim yerini içine alan müthiş bir depremdi. 680 bin konutun ağır hasarlı, 170 bin işyerinin yıkıldığını gördük. 18 il, 14 milyon insan etkilendi. 100 milyar doları geçen maliyeti var. Manevi zararı karşılayacak söz yok. Herkes depremin ilk saatlerinden itibaren yaptıklarını anlatmaya çalıştı. 810 belediyemizi deprem bölgelerine havale ettim. Belediyelerimizi arama çalışma kurtarma çalışmalarına yönlendirdik. Şimdi hummalı bir çalışma var. Bütün bir millet ayaktaydı. Çocuklar kumbaralarındaki paraları bozdurup gönderdiler. Asıl amacımız depremzedeleri evlerine yerleştirmek. Deprem konutlarını hızla bitireceğiz.
"15-20 GÜN İÇİNDE 1000 KONUT TESLİM EDECEĞİZ"
Arkadaşlarımız hazine arazilerinin zemin etütlerini yapmışlar. 6 milyon 600 konuta hasar tespiti yapılıyor. Arkadaşlarımız bunu Adıyaman'da Kahramanmaraş'ta her yerde yapmışlar. Hazine arazisi seçme nedenimiz mülkiyet meselesi. Hazine arazilerinin tamamında 150 binden fazla bu tür inşaatlara başladık. Burada 15-20 gün içinde 1000 konut teslimi yapılacak. Kira yardımı alan 320 bin aile var. Burada evleri bitiriyoruz ki, onlara teslim edelim. 99 depremine şahitlik etmiş birisiyim. Bir otobüs mühendisimi oraya götürdüm, 'Bakın neden yıkılmış, tespit edin' dedim. Kamu binaları yıkılmıştı. Şimdi TOKİ'nin yaptığı binalardan yıkılan bina hiç yok.
"9 ŞİDDETİNE DAYANIKLI EVLER YAPILABİLİYOR"
Bir sitede bir araya gelmişler, müheahitle konuştuk, 'Devletin verdiği hibeyi veriyoruz' diye anlaşmışlar. 750 bin kredi ev bittikten sonra 10 sene vadeyle faizsiz veriyoruz. Aylık 6 bin lira. Bugün inşaata başladıysa 4 sene sonra ödemeye başlayacak. Köy evinde ahır varsa 1 milyona çıkarıyoruz. İnşaat yarıda kalırsa kefili biziz. O inşaatı TOKİ tamamlayacak. Vatandaşın biri Yayladağı'nda bizden 1,5 milyon almış ve evi yapmış. Bize gönderdi. Bugün birkaç fotoğraf gösterdim, 'Hangi ev böyleydi' diye gösterdim. Şimdi yaptığımız bu. Cumhurbaşkanımız, 'Bir iş yapıyorsanız, en güzelini yapın' diyor. 50 bin çelik köy evlerinin ihalesine çıktık, peyderpey yapıyoruz. Deprem Şurası'nda 'Bilim adamları yapıyorsanız, çelikten yapın' dediler. Şura 3 gün sürdü. Biz şimdi çelikten yapmaya çalışıyoruz. Köy evlerinin tamamını çelikten yapıyoruz artık. Firmalar 3 aydan 8 aya kadar teslim ediyorlar. 9 şiddetine dayanıklı evler yapılabiliyor.
"İSTANBUL'A ÖZEL KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ KURDUK"
Marmara'da deprem bekleniyor. Uzmanlar süre doldu diyor, 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun yapması gereken olayı görüp tavır alıp konutlarını güçlendirmek. Bundan başka yolumuz yok. İstanbul'da 6 milyon civarı konut var. 1.5 milyon civarı işyeri var. 1,5 milyonu riskli. En riskli olan sayısı 600 bin. Bunlar acilen yıkılması gereken denilen yerlerde. Özellikle kentsel dönüşüm yasasında önünü kesen ne kadar madde varsa değiştirdik. Bazıları da emekliyim param yok, yıktığınızda fark veremem diyordu. Yasaya yazdık ödeyemeyecek olanlar yapılsın otursunlar tapuya şerh koyalım ne zaman ödenirse tapusunu alsın dedik. İkincisi, Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattık. 1.5 milyon destek paketi açıkladık. 750 bin lirasını hibe ettik. 100 bin lira tahliye desteği veriyoruz. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk.
"1 MİLYONA YAKIN KONUT YAPACAĞIZ"
Kampanya ile 350 bin 400 konutun dönüşeceğini düşünüyorum. İstanbul'da 12 yerde rezerv alan belirledik. Mera alanları diye geçiyor. Orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri var. Askeriye boşaltmış kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz. Yasa çıkmadan önce Cumhur İttifakı tarafı tüm vekillere ne yapmak istediğimizi anlattık. Uçakta CHP'li bir arkadaşla gelmiştik. Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı, 'Anlatmak istiyor arkadaşlar' dedi. CHP'li vekillere İYİ Parti'deki arkadaşlara da anlattık. Yasayı çıkardık biz. Bazı odalar dava açarak, bunu rant haline getirdiler. Mahkemelik oluyor. 2012'de çıkan yasanın aynısını koyduk, 3 kelime değiştirdik. Yeni yerleşim alanı. Vatandaşın rahatsız olacağı hiçbir şey yok. 11 yılda 2 milyon 200 konut yenilenmiş. Rezerv alanlardaki konutlarda kimi mağdur etmişiz. Bir tek derdimiz var İstanbul'u depreme hazırlamak. Depreme dirençli kentler yaratmak gibi bir derdimiz var."