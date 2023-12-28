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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:37

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 2 kez program durdurma cezası verdi

RTÜK, son günlerde dikkatleri üzerine çeken ve eleştiriler alan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili iki kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 2 kez program durdurma cezası verdi

Kamuoyu tarafından tepki gören Fox'un Kızıl Goncalar dizisine iki kez program durdurma cezası verildi. RTÜK, yayınlandığı günden beri kamuoyunun tepkisini çeken ve bu nedenle mercek altına aldığı 'Kızıl Goncalar' adlı diziye cezayı kesti.

Kızıl Goncalar'ın, Türk halkının dini değerleri üzerinden provokasyona girişmesi nedeniyle sosyal medyada infiale neden olmuş dizi hakkında RTÜK'e 31 binin üzerinde şikayet ulaşmıştı. Gelişmeleri dikkate alan RTÜK, tartışmalı diziyi görüşme kararı almıştı.

RTÜK tarafından yapılan toplantı sonra karar çıktı ve diziye ceza kesildi. Toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık yapması nedeniyle yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verildi.

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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 2 kez program durdurma cezası verdi
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