Yargıtay Başkanı Akarca’dan AYM’nin Can Atalay kararına tepki

MADDENİN BİR FIKRASINI OKUMAK SİZİ YANILTICI SONUÇLARA GÖTÜREBİLİR

Konuşmasında meslektaşlarına mesleki bilgi ve deneyimlerini aktararak tavsiyelerde bulunan Akarca, "Önünüzdeki dava ve olaya konu tüm hukuki metinleri gözden geçiriniz. İlgili mevzuatın tamamını okuyunuz. Bazen maddenin bir fıkrasını okumak sizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Çoğu zaman ilgili madde ve fıkraların birbirleriyle doğrudan bağlantıları mevcut olup birlikte değerlendirilerek sonuca varılması gerekebilir. Kararlarınızın kesin olması sizleri keyfiliğe yöneltmesin. 'Nasıl olsa temyiz kabiliyeti yok, herkes bu kararı kabul etmek ve uygulamak zorunda' mantığıyla adaleti tesis etmekten uzaklaşmayınız. Her kararınızda tarafların üstün hak ve yararlarını koruyucu şekilde emek ve çaba sarf etmelisiniz" dedi ve hâkim ve savcı adaylarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

Hukukun işlevi, yargı bağımsızlığı, sosyal medya kullanımı, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularının ele alındığı söyleşide, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.