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Giriş Tarihi: 29.12.2023 00:50

Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Yozgat’ta DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

İHA
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
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