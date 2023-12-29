AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Süper Kupa’nın ertelenmesi sonrası açıklama: Atatürk ülkemizin ortak değeridir

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yaptığı ortak açıklamada, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan Süper Kupa organizasyonunun ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

"ATATÜRK ÜLKEMİZİN ORTAK DEĞERİDİR"