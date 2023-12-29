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Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:04

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süper Kupa'nın ertelenmesi sonrası açıklama: Atatürk ülkemizin ortak değeridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan Süper Kupa organizasyonunun ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası açıklama yaptı. Sözcü Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Süper Kupa’nın ertelenmesi sonrası açıklama: Atatürk ülkemizin ortak değeridir

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yaptığı ortak açıklamada, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan Süper Kupa organizasyonunun ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

"ATATÜRK ÜLKEMİZİN ORTAK DEĞERİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından verdiği mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süper Kupa'nın ertelenmesi sonrası açıklama: Atatürk ülkemizin ortak değeridir
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