‘FETÖ’yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi

Başaran'ın CHP'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle ihraç edildiği ifade edildi. Yaşananların ardından Oktay Başaran yaptığı basın açıklamasında haklılığının ortaya çıktığını söyledi. FETÖ'ye kuyruk olmaktansa, onurlu ve ilkeli şekilde siyaset yapacağını belirten Başaran, Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı eleştiri sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanlığı tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, Onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.