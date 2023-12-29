Eylem hazırlığındaki DEAŞ’a operasyon: Sinagog, kilise ve Irak Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaydılar

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli kod adlı sözde örgüt sorumlusu İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 örgüt yöneticisi ile onlarla irtibatlı olan 29 şüpheli, MİT'in Emniyetin koordineli çalışmaları sonrasında 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

EYLEMLERİ İTİRAF ETTİLER



Yakalanan Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten kişiler ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdiği öğrenildi.

Operasyon neticesinde DEAŞ adına Türkiye'de faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu'nun çalışmalarının akamete uğratılmasının sağlandığı öğrenildi.