MİT’ten DEAŞ’’a operasyon: Sinagog ve Kiliseye saldıracaklardı

MilliIstihbarat Teskilatı, DEAS'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Micbel El-Suveyhi ve Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Iyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiligi'ne yönelik eylem hazırlıgında oldugunu tespit etti. Yürütülen çalısmalar kapsamında 3 örgüt yöneticisi ile onlarla irtibatlı oldugu belirlenen 29 süpheli, MIT'in 9 farklı ilde düzenledigi safak operasyonuyla yakalandı. Gerçeklestirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Yakalanan Micbel El-Suveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve Iyheb Elani verdikleri ifadelerde; DEAS'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAS bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAS adına faaliyet yürüten kisiler ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdigi ögrenildi. Operasyon neticesinde DEAS adına Türkiye'de faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu'nun çalısmalarının akamete ugratılmasının saglandıgı ögrenildi. Öte yandan MIT, Fırat Kalkanı ve Barıs Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden Abu Dahham kod adlı Ömer Abdullah El Dahham'ı Suriye'de düzenledigi operasyonla etkisiz hale getirdi.