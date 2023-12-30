SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan ve ileri bir tarihe ertelenen 'Süper Kupa' finaliyle ilgili açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Mücadelesi Türk Milletini köküyle yeniden buluşturmaktı. Üstad gençlere ilham ve cesaret aşılama mücadelesi verdi.
Üstat hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür.
Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak ebediyete kadar mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 31 MART MESAJI
İstanbul'a geldiğimizde her yer çöp, çukur, çamurdu. Nasıl teslim ettik... Şimdi ne hale geldiği ortada. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.
SÜPER KUPA AÇIKLAMASI: CHP'YE İSTİSMAR SİYASETİ TEPKİSİ!
Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz hadiseleri burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz.
"SPORUN SİYASİ REKABETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR"
Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.
"CHP SAMİMİYSE BÖLÜCÜLERDEN HESAP SORSUN"
Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını bizim nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese de tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar şayet samimiyseler gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar.
"ŞOV VE PROVOKASYON MALZEMESİ YAPILMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"
Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.
Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Tüm kulüplerimizden sporun barışı dayanışmayı iş birliği temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorumum.