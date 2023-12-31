Ayasofya’yı açmak en büyük şeref

PROVOKASYON PEŞİNDEKİ MUHALEFETE SERT YANIT:

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu. 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:Üstadın mücadelesi Türk milletini ruh köküyle yeniden buluşturmaktı. Üstadın ruh kökü dediği şey ise bizi biz yapan vatanı vatan yapan kadim hasretlerin bütünüydü. O zaman ve mekan şuuruna sahip büyük bir iman ve dava adamıydı. Sanatların sultanı olarak tarif ettiği şiirle mutlak hakikati aramıştır. Necip Fazıla göre mutlak hakikat Allah'tı. Şiir, Allah'ı sır ve güzellik yolunda arama işiydi. Bu gençliğin maya tutması için de üstad kendi ifadesiyle 30 yıl boyunca uğraştı ve didindi bu uğurda zindanlara atıldı. tüm yasaklara ve engellemelere rağmen 35 yıl boyunca neşrettiği Büyük Doğu dergisi ve kurucusu olduğu Büyük Doğu Cemiyeti ile gençlere cesaret ve güven vermenin peşindeydi. Necip Fazıl'ın izini süren düşünce ve edebiyat damarı ülkemizde halen yazı, şiir ve fikir pınarlarımızı beslemeye devam ediyor.Üstadın ölümünün 37. yılında en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür. 80 yılın ardından esaretin zincirini kırdık ve Fatih'in emaneti Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya Camii Kebir, aslına rücu etti. Üstadın hayalini kurduğu şekilde tıpkı bir kitap gibi bu yüce mabedi açmayı başardık.Ayasofya'nın yanındaki birçok, şu anda oradaki müktesebat diyeceğim, onlar rahmetli Kadir Bey zamanında yenilendi. Fakat şu andaki zat, oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Ve şimdi biz orayı yeniden restore ediyoruz, renove ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. İnanın öyle, bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler.Göreve geldiğimiz zaman çöp, çukur çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Ama kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik, ortada. Onlar şimdi yine ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler. Dönüştürüyorlar. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık. Ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin bu mukaddes emanete layıkıyla sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ayasofya Kebir Camii Şerifi Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir.2023 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle: Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ali Günvar. Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Selahattin Yusuf. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Ahmet Ayhan Çitil. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Sema Bayar. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Rıdvan Tulum. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Nacer Khemir. Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Figen Yaman Coşar. Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü: Selahattin Sancaklı. Necip Fazıl Mimarlık Ödülü: Samsun Üni. Ballıca Kampüsü'nde Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü (H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar & Ahmet Yılmaz, Y. İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi). Necip Fazıl Müzik Ödülü: Büşra Kayıkçı. Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hüsrev HatemiBiz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar.Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasını hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim.Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, iş birliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.