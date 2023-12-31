Bakan Uraloğlu, Malatya’yı hızla ayağa kaldıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli temaslarda bulunma üzere Malatya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, Malatya İkizce TOKİ şantiyesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İkizce bölgesinde, 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 iş makinesi ve 195 personel ile çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun hareket ederek, bölgelerin eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projeler hazırlandığını anlatan Uraloğu, "6 şubatta gerçekleşen ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Malatya'da 11 bin 131 konut yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olara da, deprem bölgesinde 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 kilometrelik kesimi ise terasman seviyesine getirdik" dedi.





ALTYAPIYI ŞUBAT 2024 SONUNDA BİTİRECEĞİZ

Altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 185.000 metreküp toprak işi yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık. Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 kilometre yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedefliyoruz."

2024 YILINDA DA 12 MİLYAR LİRA HARCAMA YAPMAYI PLANLIYORUZ

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanlarının İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğu Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi. Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38.000 konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik.