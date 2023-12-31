Devlet yatırımlarıyla Van’ın çehresi değişti

Yıl boyunca Van'da vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve şehrin çehresini değiştirecek onlarca projeye imza atıldı. Büyükşehirlerin en önemli sorunlarından olan trafik sorununun çözümü için sahil yolu projesinde sona gelindi. Açılışa hazır hale getirilen 12 kilometrelik sahil yolunun yanı sıra bin 100 dönümlük Sahil Parkı Rekreasyon Alanı Projesi de tamamlanıyor. Kentin 50 yılık hayali olan Sahil Yolu ve Sahil Parkı Rekreasyon alanı, yol çizgi ve trafik levha çalışmalarının ardından hizmete açılacak. Proje ile kent trafiği büyük bir nefes alacak.Yılın her dönemi özellikle İranlıların ilk tatil tercihi olan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Van'da şehrin görünümünde de büyük değişiklikler oldu. Şehrin en önemli iki eseri geçtiğimiz aylarda yeni görünümlerine kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla Tarihi Van Kalesi ışıl ışıl oldu. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Van'ın en önemli tarihi varlıklarından Van Kalesi yapılan ışıklandırma ile yeni bir kimliğe büründü. Van'ın bir diğer turizm noktası Akdamar Adası da yeni bir görünüme kavuştu. Çevre düzenlemesi yapılarak, deforme olan yolları düzeltilen Tarihi Ada, yeni imajıyla ziyaretçilerini bekliyor. Ada son çalışmalar kapsamında Güneş Enerji Sistemi ile aydınlatıldı.