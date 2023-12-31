Mardin’de Kahramanlar-39 operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yaptığı paylaşımda şehitlerinin kanının yerde kalmadığının ve kalmayacağının altını çizen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelere Türk milletinin duaları ve destekleriyle kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-39" operasyonu düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan Piling Mardin (K) Delil Bal, GRİ kategoride yer alan Demhat Amad (K) İslam Ölçay ve Suriye Uyruklu Welat kod (K) Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi."