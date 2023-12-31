Sıfır atık ‘iyilik’ hareketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, 6 yılda, ekonomik ve çevresel anlamda çok sayıda kazanç sağladı. Vatandaşların rahat nefes alabilmesi için kapı kapı dolaşan belediyeler, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırırken, elde ettiği gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım olarak veriyor.İnsan çoğu zaman önemsiz görüp çevreye bıraktığı bir cam şişe 4 bin yıl, pet şişe 400 yıl boyunca doğadan yok olup gitmiyor. Doğaya fırlatılan bir pili torunlarımız bile görebiliyor. Sıfır Atık Projesi ile kağıt, cam ve plastik gibi değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı toplanarak geri kazandırılıyor. Sıfır Atık Projesi sayesinde, bu zamana kadar 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık, işlenerek ekonomiye kazandırıldı. 96 milyar TL ise ekonomik kazanç sağlandı. Temiz çevre kavgası, doğaya da nefes aldırdı. 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2023 itibariyle yüzde 35'e ulaştı.İstanbul'da "sıfır atık belgesi" alan ilk yerel yönetim olan Başakşehir Belediyesi ise ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'ni hizmete açtı. Üsküdar Belediyesi, Sıfır Atık projesinden elde ettiği gelir sayesinde, 10 binlerce aileye yardım elini uzattı.Trabzon, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olmasıyla birlikte atık yönetimine de önem veriyor. Trabzon Belediyesi, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde okullarda, iş yerlerinde ve kamu kurumlarında atık ayrıştırma kutuları sağlayarak şehir genelinde geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırıyor.Gaziantep de Sıfır Atık Projesi'nde örnek bir şehir olarak dikkat çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, atıkları enerjiye dönüştüren tesisler kurarak çevreye duyarlı bir atık yönetimi politikası izliyor. Ayrıca, şehirdeki okullarda ve kurumların içinde atık ayrıştırma kampanyaları düzenliyor. Kayseri, ekonomik faaliyetleriyle bilinen bir şehir olmasıyla birlikte atık yönetimine de öncelik veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile şehirdeki çeşitli bölgelerde geri dönüşüm konteynerleri ve bilgilendirme panolarıyla atık ayrıştırma sürecini destekliyor.Sıfır Atık Projesi kapsamında atık yönetimine yönelik çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm tesisleri aracılığıyla atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayarak çevre kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor. Tarım ve tekstil sektöründeki faaliyetleriyle bilinen Denizli'de atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirmek amacıyla okullarda ve kamu binalarında eğitim etkinlikleri düzenliyor.