Türkiye Belediyeler Birliği Toplumsal mutluluk için çalışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, omzundaki başkanlık apoletine bir yenisini daha takarak, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na (TBB) seçildi. Sadece Balıkesir'in değil Türkiye'nin başkanı oldu. Başkan Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak yaptığı çalışmalarını anlattı.Bizim en temel önceliğimiz; şehrini ve sakinlerini koruyan, insanlara daha iyi yaşam imkânı sunan, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşmasını sağlamak. Türkiye Belediyeler Birliği aslında bu işin tam ortasında yer alıyor. Özellikle dirençli ve akıllı şehirleri, ekosistemi ve yerel yönetimlerin kurumsal gelişimlerini çalışan Birlik, yerel yönetimler için önemli bir rehber, yol göstericidir.Türkiye Belediyeler Birliği olarak bakanlıklarımızla birlikte belediyelerimizin önemli konuları hakkında; bilgilendirilmesi, finansman bulması ve yerelde ne gibi çalışmalar yapacakları konusundaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığının yanı sıra Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcılığı da yapıyorum. Ulusal ya da uluslararası sürdürülebilirlik uygulamalarını yakından takip etme imkânına sahibiz.6 Şubat depremleriyle 'dirençli şehirlerin' ne kadar önemli olduğunu gördük. Pandemi, kamusal alanların geleceğini yeniden düşünmek için hepimize önemli bir fırsat sundu. Günümüz dünyasında artık, hepimizin ana gündemi 'sürdürülebilirlik' olmalı. Ortak akılla, insana ve doğaya saygılı, sürdürülebilir şehirleri, bir an önce inşa etmemiz gerekiyor. Halkın doğrudan etkileşim kurduğu yerel yönetimlerin; daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir toplu taşıma, yeşil alan, kentsel planlama, daha katılımcı ve kapsayıcı yönetim, akıllı şehirler gibi başlıkları titizlikle çalışması lazım.