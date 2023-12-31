Türkiye Yüzyılı’na yakışan gurur abideleri

HER ALANDA ZİRVEYE

ENERJİDE TARİHE

GEÇEN ADIMLAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını doldurduğu 2023, her alanda büyük atılımların gerçekleştiği bir yıl oldu. Savunma sanayii, ulaşım, ihracat, teknoloji ve ekonomik hamlelerin peş peşe geldiği 2023'te, Türkiye'nin gücüne güç katan eserler hizmete sunuldu. 60 yıllık yerli otomobil rüyası gerçeğe dönüştü ve Togg'un ilk teslimatı yapıldı. İlk SİHA gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Karadeniz doğalgazı Filyos'ta karayla buluştu. Enerjide bağımsızlığın fitilini ateşleyecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt verildi. Şırnak'ta petrol sevinci yaşandı. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN piste çıkarken, insansız savaş uçağı Anka- 3 ilk uçuşunu yaptı. İşte o eserler:Türkiye 2023'te ihracat açısından da önemli bir yıl oldu. İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4.4 milyar dolara çıkaran sektör, kasım ayı itibarıyla 4.8 milyar dolar rakamına ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı. Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayiinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5.5 milyar doları buldu.3 Nisan 2023'te yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı.10 Nisan 2023'te dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, göreve başladı.15 Nisan 2023'te metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı.19 Nisan'da, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, törenle raylara indirildi.1 Mayıs'ta Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesinde ilk kez piste çıktı.23 Nisan'da Yeni Nesil Altay Tankı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TSK'ya teslim edildi.26 Nisan'da Ankara'dan Sivas'a ulaşımı 2 saate indiren Ankara- Sivas YHT Hattı, törenle hizmete girdi.28 Aralık'ta TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.27 Nisan'da ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuştu.20 Nisan'da, Karadeniz doğalgazı Filyos'ta Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya çıkarıldı.2 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde, Cudi'ye 20 kilometre mesafedeki Gabar'da 2 bin 600 metre derinlikte, günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.