Cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak

8.Yargı Paketi taslak çalışmaları devam ederken, SABAH, çalışmanın detaylarına ulaştı. Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, yargı hizmetlerinin daha nitelikli işlemesi kapsamında hazırlanan kanun teklifi taslağında, önemli değişiklikler ve yenilikler öngörülüyor. Bu amaçla hazırlanan taslak 67 maddeden oluşurken, 22 farklı kanunda 105 maddenin değiştirilmesi bekleniyor.Adil yargılanma hakkı, uzun süren yargılamalar neticesinde vatandaşların manevi tazminat talebinde bulunması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Tazminat Komisyonu'na başvuracak. Öngörülen düzenlemeyle, her hükümlünün eşit süreyle denetimli serbestlikten yararlanması uygulamasından vazgeçilerek, koşullu salıverilme miktarına göre oransal olarak denetimli serbestlikten faydalanması ve ceza infaz kurumunda kalacağı sürenin de yine oransal olarak belirlenmesi sağlanarak, bu suretle ceza infaz adaletinin gerçekleştirilmesi amaçlanacak. Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla, bir ay bile ceza alan 12 gün cezaevinde kalacak. Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar ise kesin olacak.Yeni yargı paketi taslak çalışmalarının tamamlanmasının ardından kanun teklifi TBMM'ye gelecek. Genel Kurul'dan onay aldıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe yargı paketiyle istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.