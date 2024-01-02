En pahalı ikinci ulaşım hizmetini veriyor! Ama Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı

ULAŞIMA YAPILAN FAHİŞ ZAMLARA RAĞMEN EGO 714 MİLYON 232 BİN 609 TL ZARAR ETTİRİLDİ

"EGO zarar ediyor" diyerek billboardlara, toplu taşıma araçlarına afişler asan Yavaş, ulaşıma yaptığı fahiş zamlarla 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşımı veren 2'nci belediye konumuna yükseldi. Yapılan zamlara rağmen EGO'nun hala zarar ettiği Sayıştay raporları ile anlaşıldı. Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin Yayınladığı raporda, EGO'nun net geliri 3 Milyar 434 Milyon 937 Bin 835 TL olarak hesaplanırken gideri ise, 4 Milyar 149 Milyon 170 Bin 445 TL olarak hesaplandı. Yapılan hesaplama sonrası EGO'nun 714 Milyon 232 Bin 609 TL zarar ettirildiği görüldü.