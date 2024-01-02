En pahalı ikinci ulaşım hizmetini veriyor! Ama Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı

2019 yerel seçimleri öncesi "Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" diyen Yavaş, "ev temizliğine çalışan kadınlara özel ulaşım kartı" vaadinde bulunmuştu. Ancak Yavaş, göreve gelir gelmez söz verdiği vaatlerin tamamını göz ardı etti. 2019 yılında bir kişinin yol ücreti 2,50 TL iken Yavaş, 5 yılda ulaşıma yüzde 500 zam yaparak bir kişinin biniş ücretini 15 TL yaptı. Vatandaşın ücretsiz aktarma hakkını da elinden alan Yavaş, bir kişinin günlük ulaşım ücretin gidiş-dönüş 50 TL'ye yaklaştı.
ULAŞIMA YAPILAN FAHİŞ ZAMLARA RAĞMEN EGO 714 MİLYON 232 BİN 609 TL ZARAR ETTİRİLDİ
"EGO zarar ediyor" diyerek billboardlara, toplu taşıma araçlarına afişler asan Yavaş, ulaşıma yaptığı fahiş zamlarla 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşımı veren 2'nci belediye konumuna yükseldi. Yapılan zamlara rağmen EGO'nun hala zarar ettiği Sayıştay raporları ile anlaşıldı. Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin Yayınladığı raporda, EGO'nun net geliri 3 Milyar 434 Milyon 937 Bin 835 TL olarak hesaplanırken gideri ise, 4 Milyar 149 Milyon 170 Bin 445 TL olarak hesaplandı. Yapılan hesaplama sonrası EGO'nun 714 Milyon 232 Bin 609 TL zarar ettirildiği görüldü.
UCUZ ULAŞIM İÇİN ELEKTRİKLİ OTOBÜS YAPACAKTI PROJE ŞİRKETİ MİLYONLARCA LİRA ZARAR ETTİRDİ
Ucuz ulaşım için 4 yıl önce dizelden dönüştürülmesi planlanan elektrikli otobüslerin reklamlarını yapan Yavaş, Bu otobüslerin 3.5 yılda kendini amorti edeceğini de özellikle vurgulamıştı. Ancak 2022 yılının Nisan ayında 400 adet otobüsten ilk etapta 23 adet dönüştürülmesi planlanırken otobüslerden sadece 7'sinin EGO'ya teslim edebildiler. Hatta prototip olarak tanıtılan otobüs Londra'da düzenlenen 'İngiltere İklim Finansmanı Hızlandırma Programı (CFA)' tarafından organize edilen bir yarışmada finale kaldığı ve 30'dan fazla ülkenin ilgisini çektiği söylenerek projenin başarılı olduğu algısı oluşturuldu.