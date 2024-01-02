Gözler sınırda, eller tetikte

Türkiye-İran sınırında görevli "Hudut Kartalları" yeni yıla görevlerinin başında girdi. Ağrı Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Tugayı 4'üncü Hudut Taburu'na bağlı, 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığı'nda görev yapan askerler, yeni yılda da görevinin başındaydı. Yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "Hudut Kartalları" zorlu iklim koşulları ve zaman zaman eksi 30 dereceyi bulan çetin kış şartlarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.Mehmetçik, yerli imkânlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece-gündüz, her türlü hava şartlarında sınır güvenliğini sağlıyor.Türkiye-İran sınırında güvenliğe en büyük desteği modüler beton duvarlar sağlıyor. 3 metre yüksekliğindeki, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan beton duvar, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Hudut Kartalları, iki ülke arasında sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen, sürekli devriye faaliyetlerini sürdürüyor.Her intikal öncesi komando andını okuyarak, "Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri" diyen Mehmetçik, coğrafi koşullara ve iklime uygun özel teçhizatlarını ve kar kamuflajlarını giyerek devriye görevini gerçekleştiriyor.