Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 400'e yakın Sivil Toplum Kuruluşu'nun katılımıyla İstanbul'un Galata Köprüsü'nde dün "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe 250 bin vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası evine doğru yola çıkan İsmail Aydemir isimli vatandaş Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezi önüne geldiğinde elinde "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrağı taşıdığı için bir genç tarafından yumruklandı. E.A isimli gencin yumruklu saldırısına uğrayan Aydemir, saldırı sonrası şahıstan şikâyetçi oldu. Şüpheli E.A polis ekiplerince yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI CAHİLLİĞİ İDDİASI

Bu olayın ardından Kelime-i Tevhid sancağı tartışması Türkiye gündemine girdi. Sosyal medyada birçok kişi yeşil rengin üzerinde yazan Kelime-i Tevhid'in Arapça harflerden oluşmasından dolayı yumruk atan gencin ırkçılık yaptığını ve bu konuda bilgisiz olduğunu iddia etti. Örneğin şarkıcı Mustafa Sandal'ın yaşanan yumruklu olay sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı 'Hilafet bayrağı açmak ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" cümleleri de gündeme getirilerek toplumun bir kesiminde Kelime-i Tevhid bayrağı cahilliği yaşadığına dair yorumlar yapıldı. Fatih Altaylı ise yumruklu saldırıyı yapanı savunarak "Eline sağlık" paylaşımında bulundu ama kısa sürede bu paylaşımını sildi.

O BAYRAKTA NE YAZIYORDU? KELİME-İ TEVHİD NE DEMEK?

Bazı kesimlerce Kelime-i Tevhid bayrağı cahilliğinin yaşandığını dile getirenlerden çoğu Kelime-i Tevhid'in anlamının ne olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Bilindiği üzere İslam dininin temelini ve iman esaslarının özünü ifade eden Kelime-i Tevhid'in Arapça okunuşu "Lâ ilâhe illallâh Muhammedü'r-rasûlullah" şeklinde okunuyor. Kelime-i Tevhid'in Türkçe anlama ise "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" demek. Bu şekilde Kelime-i Tevhid'in anlamını paylaşanlar olduğu gibi yeşil renkli bayrağın Osmanlı'nın Hilafet bayrağı olduğuna dair yanlış bilgilerle paylaşımlar da yapıldı. Tepki mesajlarında Kelime-i Tevhid ile Hilafet bayrakları paylaşılarak bazı kişilerin sırf Arapça olduğu için Kelime-i Tevhid bayrağı cahilliği yaşadığına dair iddiaları dile getirmeye devam etti.

"AY YILDIZLI AL BAYRAĞIMIZ KELİME-İ TEVHİD'İ YÜKSELTMEK İÇİN…"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da sosyal medyada tartışması süren Kelime-i Tevhid konusu hakkında paylaşımda bulundu. Varank ilk önce şunları söyledi: "Türk Milleti kimdir? Kelime-i Tevhid sancağı yere düşmesin diye asırlardır canını veren millettir. Türkiye Cumhuriyeti nedir? Kelime-i Tevhid sancağını esir almak isteyenlere karşı imanla verilmiş bir mücadelenin sonunda, ebedi yurdumuzun üstünde günde beş vakit Kelime-i Tevhid sadaları inlesin diye kurulan devlettir. Ay yıldızlı al bayrağımız Kelime-i Tevhid'i yükseltmek için şehit olan ecdadımızın kanından rengini alır, ordumuzun adı bu yüzden Peygamber Ocağıdır."

Varank açıklamalarına devam ederek şu bilgileri aktardı: "Bakın Anayasa Madde 3 ne diyor? 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı 'İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır." Peki İstiklal Marşımızda ne yazıyor? "…Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli, Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli…" Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde yatan bu değerleri unutturmak isteyen etki ajanlarına gençlerimizi teslim etmeyeceğiz!"

"MÜSLÜMAN OLMANIN İLK ŞARTI KELİME-İ TEVHİD"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Kelime-i Tevhid'in Müslüman olmanın ilk şartı olduğunu dile getirerek şu yorumlarda bulundu: "Kırmızı pelerinle arenaya çıkan matadora saldıran boğa gibi, her yeşil gördüğünde 'irtica geliyor' saplantısıyla yaşayan, okumuş ama mankurtlaştırılmış saldırganlara kızmaktan çok, acınır aslında! Sorsan kendisinin de 'Müslüman' olduğunu söyleyen tipler için, Kelime-i Tevhid sancağının Müslüman olmanın ilk şartı olduğunu bilmeden, birilerinin dolduruşuyla, 'Arap kültürünü savunuyor!" hezeyanında bulunmalarına ne denilebilir ki?! Her gün minarelerinden 5 vakit ezan okunan bir İslam beldesinde, bu saldırıyı ancak, halkına yabancı 'operasyon çocukları' haklı gösterebilirler. Matadorun yaptığı hamle sonrası boğanın yere yığılıp ölmesinden zevk alan 'hümanist' geçinen seyirci de, 'Eline sağlık' diyerek alkışlar bunu elleri patlayana kadar. Şunu da bilmezler; aslında boğalar kırmızı olduğu için değil; elinde örtü var diye matadora doğru koşarlar… Çünkü boğalar renk körüdür!"